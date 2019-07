Schumi jr prova a Hockenheim Ferrari2004

ROMA, 27 LUG - A 15 anni anni dall'ultimo titolo vinto da Michael Schumacher con la Ferrari, la Rossa targata 2004 del sette volte campione del mondo torna in pista a Hockenheim poco prima del via delle qualifiche del Gran Premio di Germania di Formula 1. A guidarla è il figlio Mick, già nel programma della Ferrari Driver Accademy e in Formula 2 e di cui si parla da tempo di uno sbarco a breve nel Circus insieme ad alcuni ex colleghi di papà Schumi. Il 2004 è stato l'anno del settimo e ultimo titolo vinto da Michael Schumacher in Formula 1, il quinto consecutivo conquistato con la Ferrari. Un campionato dominato dal pilota tedesco, che trionfò nelle prime cinque gare della stagione e dopo il ritiro di Monaco vinse le successive sette di fila. Tredici successi in diciotto GP, una supremazia impressionante per il sette volte iridato sottoposto ancora ad una lunghissima riabilitazione, a oltre cinque anni dall'incidente sugli sci a Meribel, e quindi chimato alla sua più difficile impresa.