Scomparsa a Piacenza, riprese ricerche

PIACENZA, 27 LUG - Sono riprese all'alba a Piacenza le ricerche di Emanuela Saccardi, la donna di 47 anni che dall'aprile scorso è scomparsa nel nulla, una mattina, dopo essere uscita di casa per andare al lavoro in un supermercato della provincia. I carabinieri di Piacenza e personale specializzato della Croce rossa hanno ripreso a scandagliare la sponda piacentina del Po alla ricerca di qualche traccia della donna. Le ricerche, che potrebbero essere estese anche a domani, sono coordinate dalla Prefettura e sono scaturite dall'accorata richiesta che i parenti della donna hanno presentato in questi giorni.