Allo stadio con razzi, Daspo a 10 tifosi

CAGLIARI, 27 LUG - Dieci Daspo, i provvedimenti di allontanamento dagli stadi, della durata da tre a sei anni, sono stati emessi dal Questore di Roma nei confronti di altrettanti tifosi del Cagliari appartenenti agli 'Sconvolts'. Al centro degli accertamenti svolti dalla polizia i fatti avvenuti il 27 aprile scorso, in occasione dell'incontro di calcio Roma-Cagliari, allo stadio Olimpico. In quella occasione i dieci tifosi furono controllati dagli agenti a Tor di Quinto, mentre raggiungevano a bordo di un furgone lo stadio. Nei loro zaini e a bordo del furgone furono trovati cinque razzi segnalatori, "fuoco a mano" e due contrassegnati dall'etichetta "shuttle - razzo paracadute", tipica dotazione di emergenza di natanti e imbarcazioni. Dalle indagini condotte dal Commissariato 'Roma-Prati', è emerso che il comandante del traghetto Moby Wonder, sul quale i 10 ultras avevano viaggiato il 26 aprile, aveva presentato denuncia per il furto dei "fuochi a mano" e dei "razzi a paracadute".