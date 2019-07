Franceschini, Lega e M5s non sono uguali

ROMA, 26 LUG - "E' sbagliato lasciare il M5s nelle braccia della Lega. Dobbiamo allargare l'arco delle forze politiche che condividono i valori fondanti della nostra democrazia". Lo ha detto Dario Franceschini, leader della corrente AreaDem che appoggia Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla direzione Pd. "Questo - ha spiegato - non vuol dire fare il governo con il M5s, sia chiaro, non l'ho mai detto nonostante qualcuno anche internamente l'abbia raccontata così, tanto per alimentare inutili polemiche. Ho detto invece che fare opposizione vuol dire anche lavorare per disarticolare la maggioranza, infilandosi nei loro problemi e nelle loro divisioni. Per questo - ha concluso - è sbagliato mettere Lega e 5 stelle sempre sullo stesso piano: sono elettorati profondamente diversi e noi dobbiamo lavorare per staccare i 5 Stelle da Salvini che ogni giorno calpesta i valori fondanti della nostra costituzione".