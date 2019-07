Regio Torino porta in Slovenia Traviata

TORINO, 26 LUG - Il Teatro Regio di Torino è stato invitato al 67/o Festival di Lubiana, in Slovenia, dove il 28 e il 29 agosto porta in scena 'La traviata' di Giuseppe Verdi al Cankarjev dom, il più grande centro culturale sloveno, con il leggendario allestimento di Henning Brockhaus con le scene di Josef Svoboda proveniente dallo Sferisterio di Macerata e dalla Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi, Premio Abbiati 1991. Sul podio Donato Renzetti. Il Festival di Lubiana, grazie alla sua lunga tradizione e al suo programma di alto livello, propone fino a 80 eventi l'anno di diverso genere accogliendo più di 80.000 spettatori. Dal 1953, il Festival ha ospitato, in diversi palchi sparsi in città opera, performance, concerti, teatro, danza, nonchè grandi nomi quali Krzysztof Penderecki, Riccardo Muti, Valery Gergiev, Vladimir Ashkenazy, Julian Rachlin, Angela Gheorghiu, la New York e la Israel Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, l'Orchestra del Teatro Mariinskij e La Scala di Milano.