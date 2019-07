Ex boss Maniero fa 'guru' anti-plastica

VENEZIA, 26 LUG - "Buongiorno. Sono Felice Maniero, e da oggi il mio lavoro sarà quello di giornalista d'inchiesta". Voce inconfondibile, nel marcato italiano-veneto, l'ex boss della Mala del Brenta presenta in un video in rete la sua nuova trasformazione: quella di 'guru' anti-inquinamento, per l'eliminazione delle micro-plastiche nell'acqua. Un passaggio quasi naturale per lui che, divenuto collaboratore di giustizia, e libero dal 2010, nella nuova vita sotto copertura s'era messo in proprio con un'azienda di depurazione delle acque (fallita nel 2016). Ma 'Faccia d'Angelo' si era rimesso in gioco, annunciando l'avvio di una nuova azienda. La 'svolta' ecologica potrebbe essere perciò preludio a una nuova iniziativa commerciale. Volto pixelato, camicia blu, Maniero elenca dati e analisi di enti sul pericolo micro-plastiche, e se la prende con la politica: "nessuno è andato a fondo dell'argomento, nonostante la pericolosità di questo inquinante. Ma chi ci governa ne è a conoscenza da alcuni anni..".