Assenteismo, libero primario Ginecologia

BARI, 26 LUG - Torna libero il primario di Ginecologia dell'ospedale di Monopoli, Sabino Santamato, ai domiciliari dal 18 luglio assieme ad altre 12 persone e con altre 20 raggiunte dall'obbligo di dimora per presunti casi di assenteismo. Santamato è l'unico dei sette primari arrestati che si ha risposto durante l'interrogatorio di garanzia. Il gip ha così accolto l'istanza di revoca della misura cautelare presentata dal legale di Santamato, Michele Laforgia, dopo l'interrogatorio di garanzia nel quale l'indagato ha scelto di rispondere alle domande, difendendosi e respingendo tutte le accuse. "Le argomentazioni fornite" - scrive il gip - "appaiono idonee ad incidere, pur senza demolirla, sulla complessiva consistenza della piattaforma indiziaria". "Il provvedimento del giudice - dice l'avv. Laforgia - dimostra che non tutti i medici arrestati sono 'assenteisti' e che bisogna sempre aspettare almeno l'interrogatorio per emettere un giudizio, anche politico, altrimenti si rischia di prendersela con innocenti".