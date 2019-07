Banda di ragazzini 'assedia' una Chiesa

PARMA, 26 LUG - Una chiesa ostaggio di una banda di ragazzini che ha obbligato il parroco a sospendere la funzione delle 18,30 ma che è arrivata anche a gettare delle biciclette sull'altare o a obbligare il sacerdote a sospendere un battesimo. E' quanto sta succedendo da qualche giorno in piazzale Pablo a Parma, una delle prime periferie storiche della città emiliana. Un gruppo di ragazzini fra gli 8 ed i 15 anni sta cingendo d'assedio la chiesa di Santa Maria della Pace e il suo parroco che ha lanciato l'allarme avvertendo sia il Vescovo che le forze dell'ordine. Come racconta oggi la Gazzetta di Parma, il gruppetto di baby teppisti, oltre a bestemmie e insulti a chi frequenta la chiesa, è arrivato addirittura a rubare una bicicletta e a sfrecciare in mezzo alla navata per poi lanciarla contro l'altare oppure camminare sul tetto della cappella durante un battesimo obbligando il sacerdote ad interrompere la funzione.