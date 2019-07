Pession, io dottoressa eroina imperfetta

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 26 LUG - Un pizzico della Carrie Mathison di Homeland, una spruzzata del dottor House, ma soprattutto l'istinto e la gran voglia di mettere in scena un'eroina "antieroica" e imperfetta di Gabriella Pession, che sarà la protagonista della nuova fiction Mediaset Oltre la soglia, in onda su Canale5 nella prossima stagione diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca e scritta da Laura Ippoliti. "Mi sono innamorata perdutamente - spiega l'attrice che oggi è tornata per la terza volta al festival di Giffoni - del personaggio che interpreto, la dottoressa Tosca, che è una neuropsichiatra infantile a sua volta malata, e sono stata felicissima di poterlo presentare ai giffoners proprio per il messaggio fondamentale che porta: anche se siamo imperfetti, con delle difficoltà e delle malattie, la vita comunque vale la pena di essere vissuta. Bisogna solo parlarne, sviscerare quello che è il tabù legato alle malattie psichiatriche - aggiunge - e parlarne senza vergogna e anzi con una grande energia".