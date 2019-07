Spari contro filobus a Milano

MILANO, 26 LUG - Colpi di arma ad aria compressa sono stati esplosi la notte scorsa a Milano contro un filobus della linea 90-91: lo rende noto Atm, l'Azienda Trasporti. Il danneggiamento del mezzo - che era fermo e senza passeggeri e conducente a bordo - è accaduto intorno alle 2 al capolinea in piazzale Lotto. Secondo quanto reso noto da Atm, l'autista al momento non era sulla vettura, ma si era allontanato in attesa di riprendere poco dopo la corsa. L'uomo ha sentito degli spari, è uscito di corsa dal locale dove si trovava e ha trovato il filobus con i vetri rotti. Sul posto è intervenuta la polizia locale e secondo quanto risulta ad Atm l'arma da cui sono partiti i colpi era ad aria compressa.