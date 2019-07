Camera nega uso intercettazioni Sozzani

ROMA, 25 LUG - Con un voto a maggioranza, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato "l'autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani". E' quanto emerge dal resoconto della seduta. Sozzani (FI) è indagato a Milano con l'accusa di finanziamento illecito nell'indagine su un sistema di corruzione e appalti e nomine pilotate. Per Sozzani i magistrati milanesi hanno anche chiesto a Montecitorio l'autorizzazione all'arresto. "E' scandaloso che Forza Italia, Pd, Lega abbiano fatto fronte comune per salvare il deputato Diego Sozzani. Quello che è accaduto in giunta per le autorizzazioni non può essere tollerato", ha commentato Francesco Silvestri, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera.