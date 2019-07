Caldo a Firenze, 40,9 gradi in centro

FIRENZE, 25 LUG - A Firenze è stato di 40,9 gradi, registrati alle 15 (ora solare) di ieri, il record di giornata per il caldo raggiunto dalla stazione meteo Genio civile, nel centro storico del capoluogo toscano. Alle 9 di stamani (sempre ora solare) si erano invece già raggiunti i 33,9 gradi. E' quanto si spiega dal Comune. Il codice rosso per il caldo in città sarà in vigore oggi e domani 26 luglio ma sabato 27 sarà declassato a giallo. É quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi oggi, 38 domani e 35 gradi domenica.