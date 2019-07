Ipotesi dolo incendi boschi a Guardea

TERNI, 25 LUG - Sono in indagini di vigili del fuoco e carabinieri su una serie di incendi boschivi che negli ultimi giorni hanno interessato la zona di Poggio Selvarella, nel comune di Guardea. L'ipotesi è che i roghi siano di origine dolosa. Centinaia gli ettari di bosco e gli uliveti distrutti, secondo quanto riferisce il sindaco di Guardea e presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. Che chiede di "individuare al più presto il o i responsabili dei devastanti incendi". "Con l'innesco - sottolinea Lattanzi - sono state messe in pericolo anche abitazioni, stalle ed animali. L'augurio è che tutti si adoperino, cittadini, volontari e forze dell'ordine, per fermare al più presto la mano incendiaria ed assicurarla tempestivamente alla giustizia". Il sindaco rivolge poi "un accorato invito a tutti i cittadini a segnalare senza indugio qualsiasi sospetto e alle forze dell'ordine ad adoperarsi, fino in fondo, affinché situazioni del genere non abbiano mai più a ripetersi".