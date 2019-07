Moccia, cerco chi scriva storia con me

MILANO, 25 LUG - "Voglio dare ad altri la possibilità di pubblicare qualcosa scritto da loro, è anche una forma di ringraziamento per tutti quelli che anni fa contribuirono a far circolare il mio primo libro Tre metri sopra il cielo che non voleva nessuno e pubblicai a mie spese". Così Federico Moccia ha lanciato un nuovo esperimento narrativo voluto da Sem, casa editrice nata nel 2017 a Milano, e chiamato 'Il cantiere delle storie'. Fino al 31 ottobre tutti sono invitati a collaborare alla stesura del nuovo libro di Moccia inviando un loro racconto. Il romanzo uscirà a gennaio, si intitola 'La ragazza di Roma Nord'. Il protagonista è un giovane che vuole ritrovare una ragazza incontrata su un treno. Sarà avvicinato da diversi personaggi che gli racconteranno una storia ed è proprio questa la parte aperta al contributo di chi partecipa al bando. Tra tutti gli elaborati ne saranno selezionati otto e i vincitori diventeranno coautori. Tutte le indicazioni per partecipare sono sul sito www.semlibri.com/cantieredellestorie.