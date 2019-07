Mattarella, io arbitro e garante

ROMA, 25 LUG - "È superfluo ribadire che il Quirinale non compie scelte politiche che competono e che vengono contemplate dalle forze politiche in Parlamento. Il presidente della Repubblica è arbitro, è chiamato dalla Costituzione a dover garantire funzionalità alla rete istituzionale nell'interesse del Paese". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Un arbitro - ha continuato il presidente - che però non può non "richiamare al rispetto del senso delle istituzioni" con i suoi conseguenti "obblighi, limiti e doveri".