Afghanistan: Cantone, restiamo rilevanti

ROMA, 25 LUG - "La situazione in Afghanistan resta complessa. Anche stamani ci sono stati una serie di attentati contro impiegati statali e convogli internazionali". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Afghanistan, Roberto Cantone, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici di cui l'ANSA è media partner. "La presenza degli italiani in Afghanistan resta rilevante - ha spiegato il diplomatico - sia perché facciamo parte della missione Nato sia per le nostre iniziative di cooperazione allo sviluppo. L'Italia continua a sostenere la pace e lo sviluppo di questo paese".