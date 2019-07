Mattarella, fuori da Ue non c'è futuro

ROMA, 25 LUG - "E' stata saggia la scelta di un confronto dialogante e costruttivo con Bruxelles, con l'impegno a tenere i conti in ordine che ha incontrato il favore dei mercati e fatto scendere lo spread". Lo ha detto Sergio Mattarella parlando al Ventaglio, al Quirinale e rimarcando il fatto che "non c'e' futuro fuori" dall'Unione. Tenendo i conti in ordine - ha aggiunto "si è evitato uno scenario che avrebbe pesantemente ipotecato il futuro del paese".