Salvini avverte i No Tav,niente violenze

ROMA, 25 LUG - "Speriamo non ci siano episodi di violenza, ma nel caso ci fossero verranno perseguiti come prevede la legge. Non tollereremo violenza contro le forze dell'ordine, niente resterà impunito". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando della manifestazione di sabato prossimo a Torino dei movimenti No Tav durante un'intervista a Radio Anch'io.