Banda di falsi poliziotti, 11 arresti

MILANO, 25 LUG - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici persone, di cui cinque in carcere e sei ai domiciliari. Si tratta di una banda di rapinatori che si spacciavano per poliziotti in borghese. Le ordinanze sono state chieste dal pm Lucia Minutella della Procura di Milano che ha coordinato le indagini.