Ciatti,processo per uno,archiviati altri

FIRENZE, 24 LUG - Sarà processato per omicidio volontario aggravato solo uno dei tre ceceni che in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna) il 12 agosto 2017 aggredirono e causarono la morte del fiorentino Niccolò Ciatti, 22 anni, colpendolo senza motivo sulla pista da ballo. Lo ha deciso il giudice istruttore del tribunale di Blanes sciogliendo la riserva stasera sull'udienza istruttoria del 17 luglio. A giudizio quindi va solo Rassoul Bissultanov, 26 anni, che è in carcere, mentre il giudice ha archiviato le posizioni degli altri due ceceni che parteciparono al pestaggio con Bissultanov, Khabibul Kabatov, 22, e Movsar Magomedov, 24. Quest'ultimo fu colui che in un video si nota afferrare e gettare a terra, con tecnica di lotta, un amico fiorentino che stava andando in soccorso di Ciatti, impedendogli così di difenderlo. La famiglia di Niccolò Ciatti, parte civile nel processo, si è detta sconcertata dalla decisione del giudice. L'avvocato Agnese Usai ha annunciato di voler impugnare l'archiviazione.