In comune vietati calcio e calciobalilla

CRUCOLI (CROTONE), 24 LUG - A Crucoli, nel crotonese, non si potrà giocare negli spazi all'aperto, per tutto il periodo estivo, a calcio, pallavolo e calciobalilla, giochi ritenuti "rumorosi e fastidiosi". Il divieto é imposto da un'ordinanza emessa dalla Commissione prefettizia che gestisce il Comune, sciolto per presunti condizionamenti della criminalità organizzata. Con l'ordinanza s'impone, in particolare, "il divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività ludica non autorizzata su suolo pubblico, ed in particolare il gioco del calcio e della pallavolo". Per quanto riguarda, invece, i calciobalilla, il Comune ha imposto "il divieto assoluto di posizionarli su marciapiedi e vie pubbliche e di utilizzarli dalle 13.30 alle 16.30 e dall'1.30 di notte fino alle 10 del mattino successivo. In ogni caso, anche negli altri orari, il calciobalilla non dovrà essere fonte di disturbo alla quiete pubblica". Previste, per i trasgressori, pene pecuniarie e chiusura delle attività fino a 10 giorni.