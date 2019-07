Autonomia: Cirio, entro autunno dossier

TORINO, 24 LUG - "Entro l'autunno la Regione Piemonte presenterà a Roma il dossier aggiornato con le richieste sull'autonomia. Lavoreremo a ritmi serrati, anche le Regioni che ci hanno preceduti in questo iter ci invitano a fare in fretta: più siamo e più possiamo ottenere risultati". Lo afferma il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che ha imposto un'accelerazione al processo, avviato dal predecessore. "Non essere autonomi - rimarca Cirio - ci costa caro. Finora il Piemonte è stato troppo timido, nei contenuti chiedendo 13 materie sulle 23 che la legge permette, e nel portare avanti l'iter, che si é fermato dopo un solo incontro conoscitivo". La Regione, spiega, modificherà l'attuale dossier. Il nuovo documento sarà approvato dalla Giunta il 9 agosto, seguirà poi l'iter in Consiglio regionale, dove sarà creata una Commissione apposita. Da ottobre, Cirio auspica di avviare la trattativa con il Governo. "Volere maggiore autonomia - sostiene è un segno di responsabilità, non di egoismo".