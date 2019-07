May lascia Downing St., 'auguri a Boris'

LONDRA, 24 LUG - Theresa May ha lasciato Downing Street ed à giunta a Buckingham Palace per presentare le dimissioni ufficiali da premier e "suggerire" alla regina di incaricare Boris Johnson di formare un nuovo governo. Nel breve discorso di saluto, la May, ancora una volta emozionata, ha rivendicato i risultati ottenuti, pur ammettendo che resta "molto lavoro da fare", in particolare per attuare la Brexit. Ha quindi detto "grazie" allo staff, al popolo britannico e a suo marito Philip. Mentre ha augurato "ogni successo a Boris".