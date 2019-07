M5S:Morra,su Tav e mandato persi valori

ROMA, 24 LUG - "Noi siamo il M5S e dobbiamo ragionare con la nostra testa. Dapprima sul mandato zero e poi sulla questione Tav, a me sembra ci sia un po' di confusione. L'importante sono i valori e non le regole che discendono dai valori. Senza valori siamo privi di identità. Noi siamo nati dicendo che il Tav non si sarebbe dovuto fare. Il Tav in Val di Susa rappresenta una pura follia". Lo sottolinea, in un video su Facebook, il senatore M5S Nicola Morra.