Calenda, Pd e M5S sono incompatibili

ROMA, 23 LUG - "Pd e M5S sono e rimarranno incompatibili. Ci dividono il rispetto dei valori liberal democratici, dello stato di diritto, delle istituzioni e l'idea di progresso e di società. Il M5S è un avversario politico da battere esattamente come la Lega". Lo scrive Carlo Calenda su Facebook. "Il processo lanciato dal segretario Zingaretti per una 'costituente delle idee' è valido e condivisibile - prosegue -. I tempi lunghi della 'costituente' impongono però di anticiparne i contenuti più significativi. Non possiamo rimanere privi di un'agenda programmatica fino a novembre. Ci sono oggi tre priorità evidenti su cui costruire immediatamente un piano per l'Italia: scuola e formazione, sanità e investimenti".