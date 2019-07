Sbaglia via e muore su Monte Bianco

AOSTA, 23 LUG - E' morto precipitando per circa 300 metri dalla via normale francese al Monte Bianco, dove si era avventurato senza l'equipaggiamento adatto (indossava scarpe da escursione con suola 'anti-ghiaccio', riporta il sito del Dauphiné liberé): Luca Mazimann, francese di 40 anni, era disperso da domenica sera. La gendarmeria di Chamonix lo ha trovato senza vita stamane. In base a una prima ricostruzione, è caduto mercoledì dalla cresta di Payot, alla sinistra del couloir du Gouter. Una via poco praticata e che nella sua parte finale diventa difficile. Per questo è probabile che Mazimann avesse sbagliato itinerario. Lunedì sera la sua famiglia, non avendo più notizie, aveva diramato un appello a eventuali testimoni.