Arsenale a Cosenza, anche Kalashnikov

COSENZA, 23 LUG - Un arsenale, composto anche da un Kalashnikov, e droga sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di un blitz nel centro storico di Cosenza. I militari della Compagnia di Cosenza coadiuvati dall'Aliquota rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno trovato il materiale in una mansarda di una palazzina in piazza Spirito Santo. In particolare è stato trovato un fucile mitragliatore Ak47 Kalashnikov con la matricola abrasa e un ingente quantitativo di munizionamento da guerra, 10 pistole di ogni tipologia a marca, tutte con matricola punzonata, dotate di caricatori e colpi di ogni calibro. Inoltre, all'interno di una borsa, sono stati trovati 1,5 chili di cocaina. Il blitz dei carabinieri è scattato dopo che gli investigatori avevano notato un via vai inconsueto dalla struttura. Partendo da alcuni appartamenti, i militari sono arrivati fino al sottotetto dove hannon trovato l'arsenale. Le armi saranno inviate al Ris di Messina per essere sottoposte ad accertamenti balistici.