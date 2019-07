Muore precipitando con mountain bike

VENEZIA, 23 LUG - Un ciclista è morto stamane precipitando con la sua mountain bike in un canalone nella zona del Viel del Pan, in Trentino. A dare l'allarme è stato un gruppo di ciclisti austriaci, con il quale si trovava la vittima. Percorrendo in mountain bike il sentiero 601, l'uomo, 53 anni, di Villach, ha perso il controllo della bici e, dopo un volo nel vuoto di una cinquantina di metri, è ruzzolato per altri 150. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria di Alba di Canazei.