A Malpensa un terminal per voli provati

VARESE, 23 LUG - Per la clientela che arriva a Malpensa in first o business class e utilizza poi jet privati, elicotteri o aereo taxi per raggiungere altre destinazioni, è operativo Milano Prime, il nuovo terminale di Business e General Aviation dell'aeroporto internazionale in provincia di Varese. Taglio ufficiale del nastro martedì, ma l'attività ha preso il via a metà luglio, l'apertura coincide con la chiusura per tre mesi per lavori di ristrutturazione di Milano Linate, primo scalo italiano per l'aviazione generale e quinto in Europa per volumi di affari. "Con questo abbiamo raggiunto il completamento dell'offerta di Malpensa - ha detto Armando Brunini l'ad Sea, che gestisce i due aeroporti - Il progetto era già stato approvato anni fa ma ovviamente abbiamo accelerato proprio per poter accogliere anche il traffico di Linate".