Botte a moglie e figli minori, arrestato

VARESE, 23 LUG - Un operaio albanese di 43 anni residente nel varesotto è stato arrestato dai carabinieri per gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e dei tre figli minorenni. A quanto emerso i bambini e la consorte vivevano in uno stato di totale sudditanza psicologica, insultati, vessati e minacciati di morte, nonché costantemente aggrediti a calci, schiaffi e pugni. A far scattare le indagini dei carabinieri sono state le segnalazioni delle maestre della scuola frequentata dai tre figli, le quali hanno anche allertato i servizi sociali.