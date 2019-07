Di Maio, Arata? Chiarire,mi fido Salvini

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) - Il caso Arata può portare a un'incrinatura nella maggioranza? "Credo che questi temi in questo momento richiedano il massimo della chiarezza. È quello che ho chiesto anche alla magistratura. Per il resto io non ho ragione di dubitare di Salvini. Noi lavoriamo bene insieme in questo governo e portiamo a casa i risultati". Così risponde ai giornalisti il vicepremier Luigi Di Maio, oggi in visita al 49/o Giffoni Film Festival, in provincia di Salerno.