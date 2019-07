Cassiere ferito, fermati tre rapinatori

NAPOLI, 23 LUG - Sono tutti di Pomigliano D'Arco (Napoli) e si erano rifugiati in una abitazione di Castel Volturno (Caserta), di proprietà della madre di uno degli indagati, i tre rapinatori che lo scorso 20 luglio hanno ferito il cassiere di un centro scommesse di Quarto (Napoli), durante una violenta rapina. Si tratta di giovani che hanno 22, 18 e 29 anni, sottoposti a fermo dai militari di Pozzuoli e Quarto. I tre sono stati localizzati la sera stessa della rapina. Determinanti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le impronte lasciate sulla porta d'ingresso del centro scommesse, gli abiti e soprattutto i tatuaggi. Nelle immagini si vedono i malviventi sparare ripetutamente contro l'uomo inerme a cui, malgrado fosse a terra gravemente ferito, viene sottratto il portafogli. La refurtiva, un rotolo di banconote da 950 euro è stata trovata su una mensola in cucina. La vittima, colpita quattro volte al fianco durante la rapina, è ricoverata in prognosi riservata ma non rischia più la vita.(ANSA).