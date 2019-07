Elle Fanning, cantare la mia passione

GIFFONI VALLE PIANA (SA), 22 LUG - ''Cantare è sempre stata la mia segreta passione. Non ho mai davvero studiato, ma cantavo in giro per casa sin da ragazzina. Il primo film che ho amato è stato Grease: conoscevo a memoria tutte le canzoni, ogni battuta di Sandy''. Capelli biondissimi, abito quasi da bambola a fiori e righine, ma tacchi altissimi rosso fuoco, così Elle Fanning, 21 anni e già una carriera da star, arriva al 49/o Giffoni Film Festival per l'anteprima Teen Spirits - A un passo dal sogno, opera prima di Max Minghella, nei cinema italiani dal 29 agosto, in cui la vediamo (e sentiamo) per la prima volta cantare. Per lei, infatti i panni di Violet, sedicenne di origine polacca sull'isola di Wight, che sogna di fare la cantante e vive da sola con sua madre che ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Le audizioni per un talent show, Teen Star, potrebbero essere la sua grande occasione. Prodotto da Fred Berger, già 'papà' di La la land, nel cast anche Zlatko Buric, Agnieszka Grochowszka, Rebecca Hall, Clara Rugaard