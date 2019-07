Gaza: Israele, Hamas ha 5.000 razzi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 LUG - L'ala militare di Hamas ha ormai a sua disposizione migliaia di razzi mediante i quali da Gaza puo' colpire il sud ed il centro di Israele, per un periodo prolungato ed in maniera significativa. Lo ha affermato la radio militare israeliana. La emittente ha precisato che Hamas ha oltre 5.000 razzi e decine di migliaia di colpi di mortaio. Dispone inoltre di razzi con testate che hanno centinaia di chilogrammi di esplosivo, le quali rappresentano una "minaccia severa" per le retrovie di Israele a ridosso della Striscia.