Precipita su Mt Rosa, morto

AOSTA, 22 LUG - Un alpinista è morto precipitando sul massiccio del Monte Rosa. Si trovava sul versante Sud del Polluce e stava percorrendo la via normale, quando e' caduto da un'altitudine di circa 4.000 metri. La salma sarà portata a Cervinia per le operazioni di riconoscimento. E' in corso il recupero del compagno di cordata, illeso. Sul posto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.