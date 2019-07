Farnesina, Cassardo meglio quanto temuto

ROMA, 22 LUG - Le condizioni dell'alpinista Francesco Cassardo, trasportato via elicottero dal monte pakistano Gasherbrum VII al 'Combined Military Hospistal' della città di Skardu, appaiono migliori di quanto inizialmente temuto. Lo rende noto la Farnesina. Cassardo è cosciente, sono state riscontrate alcune fratture e sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne l'esatto quadro clinico complessivo. La Farnesina, si legge in una nota, a nome del ministro Enzo Moavero, ha ringraziato le autorità pakistane per l'intervento. L'Ambasciata in Pakistan segue da vicino gli aggiornamenti sulle condizioni sanitarie dell'alpinista ferito con i responsabili dell'ospedale. Costante anche il contatto dell'ambasciata e dell'Unità di Crisi della Farnesina con i famigliari.