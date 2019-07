Ucraina: e.poll,partito presidente 43.9%

KIEV, 21 LUG - Un exit poll realizzato nel corso delle elezioni parlamentari ucraine indica che il partito del presidente Volodymyr Zelenskiy dovrebbe ottenere il 43,9 per cento dei voti. Il sondaggio, realizzato oggi dal Razumkov analytical center e dal Kiev International Institute of Sociology, mostra che secondo, notevolmente staccato, con l'11,5, si colloca il partito del tycoon Viktor Medvedchuk, ritenuto un intimo del presidente russo Vladimir Putin e sostenitore dell'autonomia per le aree controllate dai ribelli filo-russi nell'Ucraina orientale.