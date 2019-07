Polemica per volantino con foto Marini

TODI (PERUGIA), 21 LUG - E' polemica a Todi per un volantino per la la Sagrantino cup di mongolfiere con una foto della ex presidente della Regione Catiuscia Marini, Pd, recentemente dimessasi, e frasi ritenute offensive nei suoi confronti. Propone l'immagine della ex governatrice, in occasione di uno degli ultimi voti in Consiglio, con la scritta "l'indiavolita". "La vita è come una ruota - è riportato -, oggi gira bene a te e domani a me, e non appena il mio evento decollerà la tua carriera politica sarà finita". Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, FI, ha subito revocato patrocinio e contributo. Stessa posizione dell'attuale presidente della Regione Fabio Paparelli il quale ha auspicato "che tutti i sindaci dei Comuni che patrocinano il Todi Sagrantino Cup, le istituzioni Provinciali e le imprese che la finanziano, prendano le immediate distanze". "Vado avanti" ha quindi replicato l'organizzatore, Ralph Shaw. "Il volantino - ha aggiunto - non è diffamatorio e la Marini ce l'ha sempre avuta con me".