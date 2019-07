Atalanta, giovedì 25 saluto squadra

BERGAMO, 21 LUG - Ci sarà anche quest'anno il tradizionale saluto dell'Atalanta ai tifosi presso lo stadio cittadino. La Curva Sud Morosini e l'attiguo settore ospiti del Gewiss Stadium saranno aperti al pubblico giovedì 25 dalle ore 19, mentre la squadra al completo, che in giornata si allenerà a Zingonia, sfilerà sul campo dalle 20.30. Solitamente previsto come appuntamento inaugurale della preparazione precampionato, stavolta il saluto al pubblico è stato posticipato a causa dei lavori in corso alla Curva Nord, in fase di ricostruzione: attualmente si sta predisponendo la struttura metallica per la copertura del settore, che sarà ultimata entro fine agosto. La squadra esaurirà il ritiro di Clusone martedì e venerdì 26 partirà per la tournée britannica con amichevoli a Swansea (27), Norwich (30) e Leicester (2 agosto).