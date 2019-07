Boca,De Rossi arriva nei prossimi giorni

BUENOS AIRES, 21 LUG - "E' una trattativa che ha portato avanti Nicolás Burdisso, Daniele De Rossi vuole terminare la sua carriera giocando nel Boca e nei prossimi giorni si metterà in viaggio per l'Argentina". Lo ha detto il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici parlando di mercato con alcuni 'media' argentini. "E quanto a Benedetto - ha aggiunto riferendosi al bomber della squadra gialloblù -, il Marsiglia ci ha mandato una nuova proposta che dovremo analizzare: per ora non c'è nulla di definito". E' quindi confermato dal massimi dirigente del Boca l'arrivo dell'ex capitano della Roma nella squadra di Buenos Aires per la quale ha sempre manifestato affetto e simpatia. Anche al Boca avrà la maglia numero 16. Intanto nessuno conferma, nel club, che l'accordo con De Rossi prevederebbe una clausola di uscita a gennaio. Nei dintorni della Bombonera sono già comparsi striscioni per il campione del mondo 2006, in italiano ma con un errore visto che a De Rossi si dà il "benvenutto".