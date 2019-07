Di Maio,freno salario minimo è pugnalata

ROMA, 21 LUG - "Adesso dobbiamo dare dignità alle retribuzioni, dobbiamo accelerare l'iter della proposta sul salario minimo orario perché tutti dicono a chiacchiere di essere a favore del lavoro, ma in realtà chi approva questa legge sarà colui che avrà tutelato i diritti dei lavoratori. Chi invece, in questo momento, lo sta rallentando, sta dando una pugnalata a quei lavoratori". Lo dice il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook in cui rilancia la proposta di legge sul salario minimo orario, che è all'esame della commissione Lavoro del Senato. "Ma noi non ci arrendiamo e vi prometto che presto diventerà legge anche in Italia", aggiunge Di Maio annunciando "novità nei prossimi giorni".