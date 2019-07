L'audio del sequestro della petroliera

DUBAI, 21 LUG - "Obbedite e sarete salvi". E' l'ordine impartito da un ufficiale iraniano alla Stena Impero poco prima che la petroliera britannica fosse sequestrata dai Pasdaran. Le parole sono contenute in un documento audio diffuso dalla Dryad Global, un'azienda che si occupa di sicurezza dei mari. "Cambiate la vostra rotta di 360 gradi immediatamente", si sente intimare l'ufficiale iraniano. "La nave sta passando in uno stretto internazionale, in virtù del diritto internazionale, quindi il suo passaggio non deve essere né impedito né ostacolato", risponde un ufficiale britannico che però non si trova a bordo della petroliera ma sulla fregata HMS Montrose della Royal Navy che sta pattugliando la zona. Non ricevendo risposta dagli iraniani, il britannico insiste. "Per favore, confermate che non intendete violare il diritto internazionale salendo illegalmente a bordo della Stena Impero", chiede. Per tutta risposta il funzionario iraniano dice che la nave britannica è ricercata per ragioni di sicurezza.