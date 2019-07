Nuoto: mondiali, Detti bronzo nel 400 sl

ROMA, 21 LUG - Gabriele Detti ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 metri stile libero ai Mondiali di nuoto, in corso a Gwangju, in Corea del sud. L'azzurro, che conferma il bronzo di due anni fa a Budapest, ha nuotato in 3:43.23 chiudendo in terza posizione dietro all'australiano Mack Horton e stabilendo anche il nuovo record italiano. La gara è stata dominata dal cinese Sun Yang che ha chiuso con lo straordinario tempo di 3:44.10.