Icc: Fiorentina ko contro l'Arsenal, 3-0

ROMA, 21 LUG - Primo ko negli Stati Uniti per la Fiorentina impegnata nella seconda sfida dell'International Champions Cup. Dopo la vittoria all'esordio con i messicani del Chivas, la squadra di Vincenzo Montella, composta per gran parte di giovani, ha perso nettamente (3-0) 3-0 contro l'Arsenal di Unay Emery: decisiva una doppietta del talento classe '99 Nketiah (15' e 65'), di Willock all'89' la terza rete dei Gunners. "Sono soddisfatto di come abbiamo tenuto il campo nei primi 60 minuti - ha detto Montella nel post partita a Sky - Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Siamo stati sempre molto alti con la difesa e abbiamo interpretato i principi di gioco che proviamo in allenamento, o quantomeno provato a farlo. Il 3-0 è troppo severo".