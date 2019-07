Rapina a Udine:catturati tutti i banditi

UDINE, 20 LUG - Sono stati catturati tutti e quattro i banditi che questa mattina hanno compiuto una rapina sparando anche colpi di pistola nel centro di Udine. Uno, in particolare, il 'palo', è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato immediatamente dopo l'azione. Gli altri tre, invece, sono attualmente in stato di fermo dopo essere stati bloccati alcune ore dopo. Tutti sono accusati di concorso in rapina aggravata e possesso di arma clandestina. Lo ha confermato questo pomeriggio il Procuratore di Udine, Antonio De Nicolo. (ANSA).