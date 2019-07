Blitz sindaco Venezia su nave crociera

VENEZIA, 20 LUG - "Blitz" alle 4 di mattina, oggi, per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che è salito a bordo di una nave da crociera attraccata alla banchina di Porto Marghera e che ha percorso il Canale dei Petroli entrando dalla bocca di porto di Malamocco. L'occasione di dimostrare la fattibilità dell'opzione-Marghera per le Grandi navi è stata il divieto di transito alle imbarcazioni lungo il Canale della Giudecca, imposto per la presenza del ponte di barche per il Redentore. "E' la soluzione a portata di mano - ha commentato -. Il Canale Nord è la scelta più opportuna". Brugnaro si è recato personalmente a bordo della nave, illustrando in un video il percorso dell'imbarcazione con entrata a Malamocco, transito per il Canale dei Petroli e approdo a Marghera. In prossimità di Marghera, Brugnaro indica il Canale Vittorio Emanuele III, che secondo l'ipotesi del Comitatone del novembre 2017 dovrebbe venire scavato per permettere alle navi di 'risalire' alla stazione marittima del centro storico.