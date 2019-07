Marcucci, Zingaretti spieghi su Faraone

ROMA, 20 LUG - "La vicenda siciliana del Pd non può essere chiusa con l'autosospensione di Davide Faraone. Venerdì in direzione il segretario Zingaretti dovrà spiegare per bene cosa ha spinto la commissione di garanzia ad assumere una decisione così pesante a maggioranza. Il segretario predica l'unità e il superamento delle correnti, ma troppo spesso è condizionato dalla sua". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. "Faraone deve tornare a fare il segretario regionale - continua Marcucci - le regole devono tornare a essere rispettate. Sappia il segretario che la ferita che si è prodotta non può essere derubricata a questione locale".