Numeri boom e sold out, Roma Summer Fest

ROMA, 20 LUG - Numeri boom e sold out per Roma Summer Fest iniziato il 22 giugno all'Auditorium Parco della Musica: al momento 73.000 spettatori in cavea (di cui 8 sold out con due date dei Maneskin, Il Volo, Take That, Toto, Gazzelle, Tears for Fears e Thom Yorke che si esibirà domani sera). In più dall'anno scorso la Fondazione Musica per Roma gestisce anche la programmazione di Casa del jazz. Il Summertime 2019-Casa del Jazz ha già totalizzato 4 sold out: Gary Clark ed Incognito, Marcorè e Ferrario. Si tratta già di oltre il 50% in più di spettatori rispetto all'anno precedente.