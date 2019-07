Hit parade,Machete Mixtape 4 resta primo

ROMA, 19 LUG - Machete Mixtape n.4, di una delle crew più longeve d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, si conferma in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Si aggiudica anche il primo posto tra i singoli con il brano Yoshi. Entra al secondo posto, unica new entry della settimana, No.6 Collaborations Project, il nuovo album di Ed Sheeran, con 15 inediti e 22 collaborazioni. Ultimo occupa la terza posizione con Colpa delle favole, la quarta con Peter Pan e l'ottava con Pianeti. Bruce Springsteen con Western Stars perde due posizioni ed è quinto. Salmo passa dall'ottava alla sesta posizione con Playlist, davanti a Jovanotti, con l'ep Jova Beach Party. Chiudono la top ten Potere (Il giorno dopo) del rapper Luché e il fenomeno americano Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?. Tra i vinili, il più venduto è la raccolta dei successi di Rino Gaetano Ahi Maria 40th.