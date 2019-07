Autonomia: A.Fontana, 'così non firmo'

MILANO, 19 LUG - "Mi ritengo assolutamente insoddisfatto dell'esito del vertice di oggi sull'Autonomia. Abbiamo perso un anno in chiacchiere. Aspettiamo di vedere il testo definitivo, ma se le premesse sono queste, da parte mia non ci sarà alcuna disponibilità a sottoscrivere l'intesa". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato l'esito del vertice sull'Autonomia che si è svolto a Palazzo Chigi. "Sono deluso anche da quello che ha detto il premier Conte - ha aggiunto Fontana - perché ha ricominciato a fare quelle affermazioni di carattere generale legate alla frammentazione del Paese, quindi a quel vecchio slogan, dimostrando di non voler arrivare a una soluzione concreta".